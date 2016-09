Muitas promessas nas ruas

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Marlos Costa esteve no bairro Raul Veiga e prometeu melhorar a limpeza e o trânsito no bairro Foto: Divulgação

Quatro candidatos a prefeito de São Gonçalo começaram setembro nas ruas da cidade. O primeiro dia do mês foi marcado por reuniões, caminhadas e panfletagens em diferentes pontos do município.



O candidato à reeleição Neilton Mulim (PR) participou de reuniões no Pacheco, Lindo Parque e Jóquei com moradores e lideranças políticas e comunitárias. Nos três encontros, Neilton destacou as obras de infraestrutura que vem realizando em toda a cidade para garantir mais qualidade de vida à população. “Estamos executando mais de 100 quilômetros de obras de pavimentação. Deste total, 50 quilômetros de vias também estão ganhando redes de água e esgoto, drenagem e passeio público”, disse.

Marlos Costa, do PSB, caminhou ao lado da candidata a vice-prefeita Ilcéa Borges (PTB), pelo Raul Veiga, onde apresentou propostas e ouviu atentamente a população e comerciantes. Marlos falou sobre a situação da coleta de lixo e reordenamento do trânsito. “Verificamos, diariamente, a deficiência na limpeza urbana, precisamos de uma equipe permanente que esteja cuidando do bairro. Outro grande problema é o trânsito. Tenho como proposta reordenar o trânsito, buscando melhor fluidez”, declarou o candidato, que também esteve em Bandeirantes e Amendoeira.

Durante caminhada do candidato a prefeito Diego São Paio (Rede) no Arsenal, ele apresentou suas propostas, como a revisão do cadastro de ruas que constam como asfaltadas na Prefeitura, mas que não receberam pavimentação. “O Arsenal tem ruas que precisam ser asfaltadas. Vamos modernizar o sistema de iluminação pública com cadastro e acompanhamento online das solicitações do morador, para garantir um serviço de troca de lâmpadas mais rápido. À medida que começarmos a padronizar a tecnologia LED, os pedidos por manutenção vão diminuir bastante”, explicou.

Já o candidato a prefeito pelo PSDB, Dilson Drumond, esteve na série de encontros com os candidatos promovidos pelo Vicariato de São Gonçalo, no Colégio Santa Terezinha, no Centro. No bate-papo, o candidato aproveitou para esclarecer seus projetos em diversas áreas, com destaque para a segurança pública, saúde e educação. “Estar aqui neste encontro é fundamental para discutirmos política e o futuro da cidade. É uma iniciativa louvável da igreja abrir a discussão para a população conhecer as propostas dos candidatos”, afirmou.