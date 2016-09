‘SG precisa de pessoas com mais capacidade’

01/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Julio Diniz

Ex-secretário de Governo do governo Neilton Mulim, Sandro Almeida (PSDB), 45, é candidato a uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Gonçalo.



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a lançar a candidatura?

SANDRO ALMEIDA - Com minha experiência na administração pública, percebi que dá para se fazer muito mais do que normalmente se faz. A cidade precisa de pessoas com mais capacidade de gestão. Também tenho uma experiência muito grande da iniciativa privada, uma vez que sou comerciante desde os 17 anos.

OSG - O que o senhor traz de experiência das secretarias que administrou?

SANDRO - Quando estive lá, implantei projetos importantes, como o “Cidade Limpa”, que foi um sucesso. Esse projeto durou cerca de um ano. Implantamos também o projeto, que eu gostava muito, que era o “Domingo de Arte e Lazer”, que fazia do Centro de São Gonçalo uma enorme área de diversão. Fui responsável também pelo “Prefeitura nos Bairros”, que levava a máquina pública para várias regiões.

OSG - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

SANDRO - A minha prioridade é fiscalizar o Executivo. Acho que a má gestão da máquina pública acaba gerando um péssimo serviço. E isso tudo se dá porque percebo uma inércia muito grande dos vereadores, que tem duas funções primordiais. Uma é de legislar, de criar leis. E a outra é de fiscalizar a máquina pública. E eu acho que isso não é feito. Os vereadores, de forma geral, acabam não contribuindo para que o orçamento do município seja melhor empregado. Acho que minha maior missão é essa: fiscalizar o Executivo. Então, esse será o nosso principal legado, fazer com que as coisas funcionem.

OSG - Tem algum projeto em mente?

SANDRO - Tenho um projeto dentro de comunidades carentes, que desenvolvemos através do esporte e eu quero muito ampliar esse trabalho. Nós precisamos investir nos nossos jovens e acho que o esporte é uma excelente porta de inclusão. Então, um dos meus projetos é fazer com que o programa “Craque Cidadão” seja implantado em diversas comunidades. E, com isso, acho que haverá a médio e longo prazos, a diminuição da violência.

OSG - Já pensou na possibilidade de desistir da candidatura? Por quê?

SANDRO - Não. Quero que meus filhos e netos possam ter uma cidade melhor do que a gente tem hoje.