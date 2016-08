‘Apesar da crise, investimos muito em Saúde e Educação’

31/08/2016 às 20:35h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Candidato à reeleição, o atual prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim (PR), destaca grandes investimentos na cidade, principalmente na área da saúde e educação, neste primeiro mandato, apesar da queda na arrecadação e diminuição de repasses do Governo Federal. Como proposta para um novo mandato, ele enfatiza a continuidade do trabalho nesses setoesr, além de priorizar maior abrangência nos projetos de infraestrutura e urbanismo. “Apesar de ultrapassarmos 110 km em pavimentação, só 40% das ruas da cidade são pavimentadas, afirma. Sobre o apoio do ex-governador Garotinho e da ex-deputada Graça Matos, sua vice na chapa, Neilton comemora. “São nomes que dispensam comentários. Grandes líderes, juntos trazem uma bagagem não apenas de experiências, mas de história de amor, competência e sucesso na cidade”, disse.



O SÃO GONÇALO - Após três anos e meio de mandato que balanço o senhor faz do seu governo?

NEILTON MULIM - Uma gestão de muito trabalho que demandou muitas superações, visto que assumimos uma dívida de mais de 120 milhões considerando apenas prestadores de serviços, como por exemplo, o caso da coleta do lixo que representou uma dívida assumida da gestão anterior de mais de R$ 23 milhões, comprometendo a receita em R$ 788 mil por mês, quitados só em fevereiro deste ano. Alcançamos avanços sem precedentes na saúde, por entender como prioridade para a população, sem dúvida a área mais carente. Ampliamos o número de unidades de urgência e emergência. De um único Pronto Socorro, no Zé Garoto, em funcionamento, vamos passar para cinco unidades, considerando a ampliação e modernização do Pronto Socorro Central, reabertura, ampliação e modernização dos centros cirúrgicos do PSA (Pronto Socorro Alcântara), inauguração da Umpa 24h (Unidade Municipal de Pronto Atendimento) Pacheco, da Umpa Nova Cidade prevista para esse semestre, e reabertura do Posto Dr. Zerbine, no Arsenal, com a mesma previsão; criação de duas clínicas da família, do Laboratório Municipal com coletas domiciliares para paciente acamados, que será entregue a população na próxima semana, 1º Centro Municipal de Diagnósticos por Imagem do Estado, entre muitas outras conquistas pioneiras na saúde e demais áreas.

OSG - Por que o gonçalense deve lhe confiar mais quatro anos de mandato?

NEILTON - A nossa trajetória pública em favor do desenvolvimento da cidade. Os quatro mandatos de vereador, dois de deputado federal, conquistando recursos para cidade e contribuindo com leis de alcance nacional, e hoje a experiência acumulada nesses 44 meses à frente do Executivo municipal, alcançando resultados que representam muitas vezes estar na contramão da crise que assola o país, não apenas sobrevivendo, mas avançando e superando dificuldades, me fazem desejar avançar mais, participar do desenvolvimento dessa população que sofre há décadas com acúmulo de questões que não se resolvem em apenas quatro anos.

OSG - Quais seriam suas prioridades num segundo mandato?

NEILTON - Seguir avançando na saúde, maior abrangência nos projetos de infraestrutura e urbanismo, pois apenas cerca de 40% das ruas são pavimentadas. Dar continuidade à implantação de creches municipais. Outra proposta que desejamos alcançar é a valorização do funcionalismo, além, entre outras firmadas em nosso plano de governo para o próximo exercício.

OSG - Pesquisas apontam empate técnico num primeiro turno entre o senhor e outros dois candidatos. Qual a sua avaliação sobre esse resultado?

NEILTON - Assumimos uma gestão com muitas dificuldades e percalços. Com a arrecadação de tributos e receita em declínio, além da diminuição de repasses de recursos federais, escolhemos empreender esforços para alavancar o desenvolvimento da cidade e não apenas sobreviver ao momento adverso, por isso não investimos em publicidade. Pareceu-me mais sensato e leal. Gastamos desde o início, só em torno de R$ 800 mil, para informar a população sobre acesso a serviços essenciais. O oposto a municípios vizinhos que gastaram em média R$ 15 milhões por anoem publicidade. Por isso, grande parte dos gonçalenses aida desconhecem nossas realizações, Neste período de campanha, a publicidade é permitida e gratuita, e a população terá oportunidade de conhecer e avaliar melhor a nossa gestão.

OSG - A que o senhor atribui ao alto índice de 21,8% de eleitores gonçalenses que pretendem anular ou deixar de votar, cerca de 150 mil pessoas?

NEILTON - Esse número vem aumentando a cada pleito. Atribuo este índice ao momento que o país atravessa, onde a política apesar de ser o pilar de organização da vida em sociedade, está contaminada pelo descredito.

OSG - Com o período curto para a campanha, qual a estratégia para conseguir atingir o maior número de eleitores?

NEILTON - Com os partidos que se uniram em prol do modelo de governabilidade que acreditamos, teremos um número expressivo de inserções na TV Record a partir de hoje, onde vamos mostrar nossas realizações e propostas, além de contato através das mídias sociais. Vamos também para as ruas ouvinr e compartilhar ideias com as famílias gonçalenses.

OSG - Entre seus apoios à reeleição estão o ex-governador Garotinho e a ex-deputada Graça Matos, sua candidata à vice. Qual é o papel deles na campanha?

NEILTON - Grandes líderes, que juntos trazem uma bagagem não apenas de experiências, mas de história de amor, competência e sucesso na cidade. Além da contribuição que suas respectivas experiências trazem como legado, contar com seus apoios, significa agregar, unificar e expandir a realização de ideais.

OSG - Quais realizalções o senhor destaca no atual mandato?

NEILTON - Na infraestrutura, ultrapassamos 110 Km de pavimentação, destes, 55km com obras completas, com drenagem, ligação de água e esgoto através de convênios com a Caixa, entre outros. Na Educação, 87 das 107 escolas foram reformadas e muitas delas ampliadas, além das inauguradas, assim como as creches com uma proposta inovadora de Umeis (Unidade Municipal de Educação Infantil) que atende do maternal aos 4 anos e 11 meses, Incluímos no cardápio escolar pela primeira vez o café da manhã, além de dietas especiais para alunos com necessidades nutricionais específicas como diabetes e alergias alimentares. Os profissionais da educação receberam em 3 anos 32,64% de reajuste, 108% a mais que as duas gestões anteriores, que concederam só 15,6%. Além de realizações nas áreas de Desenvolvimento Social, Idoso, Infância e Adolescência e demais.