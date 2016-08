Temer assume a presidência ainda hoje

31/08/2016 às 15:36h Enviado por: Paula Vinny

Foto: Divulgação/ASCOM VPR

Por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (31), o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, mas não foi punida com a inabilitação para funções públicas. Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública.





A posse de Temer na Presidência da República acontece hoje, às 16h, no plenário do Senado.