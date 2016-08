‘Sei que posso, por tudo que já caminhei, contribuir para a cidade’

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Luiz Nicolella

Paulo Alberto do Nascimento, conhecido como Dr. Paulo da Odonto, de 69 anos, tenta uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Gonçalo pelo PTN. Ele pretende lutar pela saúde dentária.



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a lançar a candidatura?

DR. PAULO DA ODONTO - Minha história com a política não começou agora. Há muito tempo que a política faz parte daquilo que sou e que faço. Isso porque entendo a importância de atuarmos promovendo políticas públicas que proporcionem ganhos efetivos na vida de toda a população. Posso e quero muito atuar no Legislativo gonçalense, sobretudo, porque acredito que a união dos poderes Legislativo e Executivo é capaz de produzir o desenvolvimento dessas políticas públicas. O Legislativo não é mero coadjuvante ou apenas o que aprova e apoia todos os atos do Executivo. Muito pelo contrário. Ele deve propor, sugerir, acrescentar, modificar quando necessário e, assim, enriquecer o processo democrático. Por isso, sei que posso, por tudo que já caminhei, contribuir muito para os avanços do município.

OSG - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

DR. PAULO - A prioridade de qualquer político deve ser trabalhar por aqueles que representa. Eu irei representar cada cidadão que confiou em mim, portanto, trabalharei priorizando o que é essencial para toda pessoa. A saúde precisa ser garantida como uma necessidade prioritária.

OSG - Tem algum projeto em mente?

DR. PAULO - Queremos fomentar sempre a elaboração e implementação de políticas públicas que garantam a saúde pública de qualidade. Por exemplo, a criação da Semana Municipal Pró Saúde Bucal, com ações sócio-educativas e de conscientização sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde bucal. É importante garantir que a odontologia chegue a todos os bairros de São Gonçalo.

OSG - Já pensou na possibilidade de desistir da candidatura? Por quê?

DR. PAULO - Não. Estamos empenhados e certos de que se fizermos parte do Legislativo municipal será para a plena contribuição e consolidação da política que prioriza o povo gonçalense.