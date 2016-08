‘Não temos mágica a fazer. Prioridade é fazer funcionar o que nós já temos’

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Filipe Aguiar

O dentista Walter Fernando Ramos, o Waltinho Dentista (PRTB), de 53 anos, concorre a uma vaga na Câmara de São Gonçalo. Ele pretende lutar por investimentos na saúde, educação e segurança.



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a lançar a candidatura?

WALTINHO DENTISTA - O que me motivou foi ver a condição em que a nossa cidade se encontra. Como sou nascido aqui, tenho 53 anos de São Gonçalo, e sou profissional da saúde, percebo as deficiências do dia a dia no município. As pessoas buscam um melhor atendimento dos postos e não conseguem. Buscam por uma escola melhor, mas também não conseguem. E eu venho, pela segunda vez, tentando ocupar uma cadeira na Câmara Municipal para tentar resolver ou tentar minimizar essas questões.

OSG - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

WALTINHO - Não temos mágica a fazer. A prioridade é fazer funcionar o que nós já temos. Precisamos investir em recursos humanos, valorizar o profissional, capacitando e propondo concursos públicos. Então, pretendemos lutar, não pela estrutura física das instalações do município, mas sim pelo material humano. Queremos aumentar o quantitativo dessas pessoas capacitadas para fazer funcionar o que temos na área da saúde, da educação e da segurança. Quero uma São Gonçalo melhor.

OSG - Tem algum projeto em mente?

WALTINHO - Tenho um projeto importante para a Guarda Municipal para poder fazer uma parceria com a Polícia Militar, de forma em que os agentes participem mais da segurança de nossa cidade e que não sejam meros anotadores de placas. O efetivo da Polícia Militar em São Gonçalo é insuficiente e precisamos capacitar esses guardas municipais para ajudar no combate à violência. Hoje, nós saímos de casa sem saber se vamos voltar. Essa e outras ações serão pensadas para tentar minimizar esse quadro de criminalidade.

OSG - Já pensou em desistir da candidatura? Por quê?

WALTINHO - Não, pelo contrário. Creio que essa eleição está bem diferente, em função da crise política e econômica em que vivemos. Hoje, o povo vai pensar melhor antes de pensar em vender seu voto. Acredito em uma grande renovação da Câmara Municipal.