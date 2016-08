‘Em São Gonçalo, temos muitas carências e muito dinheiro’

30/08/2016 às 20:37h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

Filiado ao PRTB, Marcus Welber, 42, é pastor evangélico e lança sua candidatura à Câmara de Vereadores de São Gonçalo pela segunda vez. Com 10 anos de experiência política, ele prioriza a fiscalização da verba pública e a aproximação com o povo do município.



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a se lançar candidato?

MARCUS WELBER - Minha motivação vem dos trabalhos sociais que realizo como pastor evangélico e da experiência que adquiri em administração. Nestes dois projetos, percebi que existe um distanciamento entre o povo e o Legislativo e é isso que quero mudar.

OSG - O que será sua prioridade, caso eleito?

MARCUS - Primeiramente, fiscalizar o dinheiro público. O vereador tem que olhar como a verba está sendo empregada pelo Executivo. Em São Gonçalo, temos diversas carências e muito dinheiro, temos que entender o que está sendo feito com essa quantia.

OSG - Tem algum projeto em mente?

MARCUS - Sim, inicialmente, como já adiantei, preciso me aproximar da população. Não adianta eu ficar dentro de um gabinete sem saber o que acontece nos bairros. Então, vamos até às comunidades, andar pelas ruas, entender as demandas mais urgentes e começar a trabalhar em cima delas.

OSG - Há possibilidade de desistir da candidatura? Por quê?

MARCUS - Essa chance é zero. Estou convicto que quero enfrentar esta batalha. Sei que enfrentarei muitas dificuldades, sei que é uma tarefa árdua, mas quero melhorar a vida das pessoas, com projetos, com responsabilidade e, principalmente, fiscalização das verbas públicas.