Honestidade é principal qualidade

28/08/2016 às 22:55h Enviado por: Dayse Alvarenga

Garotinho transfere sua 'força' para Neilton Mulim Foto: Leonardo Ferraz Marcelo Crivella 'puxa' votos para Dejorge Patrício Foto: Alex Ramos Romário ajuda captar eleitores para Marlos Costa Foto: Divulgação

Para 50,9% dos eleitores gonçalenses as principais características do candidato em que pretendem votar para prefeito são a honestidade e o combate à corrupção. E nesse item os que aparecem em melhor avaliação são o deputado José Luiz Nanci (PPS), com 15%, o atual prefeito Neilton Mulim (PR), com 12,4%, e Dejorge Patrício com 9,9%.

Outra virtude que 22,9% dos eleitores gonçalenses pretendem levar em conta na escolha de seu candidato é se ele é amigo do povo e ajuda a quem precisa. Nesse quesito, Neilton Mulim tem 17,0% de avaliação positiva, seguido de Dejorge Patrício com 13,3% e Diego São Paio (Rede) com 6,6%.

A terceira característica dos candidatos que pode influenciar os votos dos eleitores é se é competente e realizador, com 22,1%. Para 17% dos eleitores essa é a virtude principal do deputado José Luiz Nanci, para 10,8% quem a possue é o prefeito Neilton Mulim, 8,7% creditam essa característica ao médico e ex-vereador Dilson Drumond (PSDB) e 8,6% a Brizola Neto (PDT).