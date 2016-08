Sistema Pardal recebe queixas de cidadãos contra candidatos

28/08/2016 às 21:31h Enviado por: Rene Santos

A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro (PRE/RJ) expediu orientação para os 249 promotores que vão atuar nas eleições deste ano passarem a usar o Sistema Pardal, que reúne denúncias de cidadãos contra ilícitos eleitorais cometidos por candidatos nas campanhas deste ano. O objetivo é acelerar o conhecimento de irregularidades e a tomada de providências. O Pardal já é utilizado pela Justiça Eleitoral e foi colocado à disposição do Ministério Público Eleitoral (MPE) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre as condutas que podem ser denunciadas por meio da plataforma, estão a propaganda irregular, o uso da máquina pública, a compra de votos e os crimes eleitorais. “Trata-se de mais uma ferramenta que visa combater irregularidades praticadas pelos candidatos, em prol de uma eleição mais justa e igualitária”, afirma o procurador regional eleitoral Sidney Madruga.