Candidatos vão às ruas em S. Gonçalo e Niterói

27/08/2016 às 20:28h Enviado por: Rene Santos

O candidato a prefeito de São Gonçalo, Dilson Drumond (PSDB), fez campanha no Porto da Pedra Foto: Divulgação

A manhã de ontem foi dia de continuar a campanha na ruas para os prefeitáveis de São Gonçalo e Niterói. Diego São Paio (Rede) tomou café com empresários e seguiu depois para o Jardim Catarina. Pelo PSDB, o médico Dilson Drumond caminhou pelo Porto da Pedra.



Diego São Paio conversou com alunos de um projeto social que dá aulas de futebol, no Jardim Catarina.

“Essa troca é fundamental para a nossa gestão. Na área de esportes, vamos apoiar os vários projetos que já existem na cidade e retomar os Jogos Estudantis”, afirmou.

À tarde, Diego participou de um festival de pipas, na Fazenda Colubandê. O candidato destacou a importância do imóvel ser restaurado para sediar eventos de cultura e de investir no complexo esportivo atrás da construção, que tem espaço para diferentes modalidades.

Dilson Drumond conversou com moradores e comerciantes do Porto da Pedra.

“Estar nas ruas é ampliar ainda mais nosso trabalho e nossas propostas. A população não quer um prefeito de gabinete. Ouço isso o tempo todo”, disse.

Niterói - A agenda do candidato a prefeito, Felipe Peixoto (PSB) começou na manhã de ontem com reunião de mobilização de campanha no Clube de Regatas Icaraí, de onde cerca de 200 participantes seguiram por volta das 13h para caminhada no calçadão de Icaraí. Acompanhado do candidato a vice Antônio Rayol (PSDB) e das filhas Clara e Mariana, Felipe saiu à frente do grupo interagindo com pedestres, banhistas, comerciantes e até com motoristas que passavam pela Praia de Icaraí. O dia contou ainda com panfletagens na esquina das ruas Lopes Trovão e Moreira César e em Piratininga, intercaladas por reuniões com os candidatos a vereador. Já o prefeito Rodrigo Neves e o vice-prefeito Axel Grael, candidatos à reeleição, fizeram uma caminhada, na manhã deste sábado, em Jurujuba, Zona Sul de Niterói. Acompanhados por simpatizantes, os candidatos conversaram com moradores, pescadores e comerciantes sobre conquistas dos últimos três anos e meio e as propostas para o bairro. O prefeito se encontrou ainda, ao longo do dia, com líderes religiosos e participou de atividades promovidas por candidatos a vereador no Ingá e Icaraí. À noite, ele inaugurou o comitê da campanha na Zona Sul.