Mais um dia de caminhadas

26/08/2016 às 22:14h Enviado por: Samuel Castro

Candidato à reeleição, Neilton Mulim, conversou com moradores na Covanca e Venda da Cruz Foto: Divulgação

Para encerrar a semana, quatro candidatos à Prefeitura de São Gonçalo foram às ruas para panfletar e conversar com a população sobre as propostas, ontem. O itinerário dos concorrentes foi variado, passando por bairros da Covanca ao Alcântara.



Neilton Mulim (PR) teve encontro com moradores da Covanca e Venda da Cruz, onde voltou a enumerar as ações realizadas nos seus três anos e meio de governo, principalmente na área da saúde. “Avançamos muito no atendimento ambulatorial e de urgência e emergência. Na próxima semana, abriremos a Umpa em Nova Cidade. E, no próximo mês, vamos reabrir o Serviço de Pronto Atendimento Dr. Zerbini, no Arsenal”, explicou.

Brizola Neto (PDT) caminhou pelas ruas do Gradim com a vice-prefeita, Marilena Panisset, e a ex-prefeita Aparecida Panisset para apresentar propostas. O trio também caminhou pelo Paraíso e Porto da Madama. Brizola comentou sobre o primeiro programa eleitoral na TV.

“O nosso primeiro programa deixou muito claro a vontade de resgatar o legado brizolista, recuperar os Cieps e ofertar educação de qualidade em tempo integral, cultura e lazer

”. O desenvolvimento econômico foi o principal assunto de Diego São Paio (Rede), que esteve em Santa Catarina e Boassu, e conversou com comerciantes sobre medidas para alavancar o setor. Diego explicou a importância de incentivos fiscais para desenvolver a economia, gerando emprego e renda. “A população entende a necessidade de uma boa administração. Vamos modernizar o sistema de concessão de alvarás e dar mais transparência às políticas de incentivo fiscal. Também assumimos o compromisso de regularizar os ambulantes”, afirmou.

O professor Josemar (PSOL) esteve em Alcântara com sua vice, Rosilene Alonso. Josemar voltou a falar sobre a precariedade do ensino, a falta de estrutura nas escolas e o superfaturamento da merenda escolar. “Em nosso governo, teremos o aumento da rede escolar em todos os níveis, teremos mais transparência nas verbas da educação, evitando assim os abusos”, garantiu.