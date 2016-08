Três candidatos estão empatados tecnicamente no primeiro lugar

24/08/2016 às 22:12h Enviado por: Rennan Rebello

José Luiz Nanci tem maior intenção de votos em Neves Foto: Divulgação Desafio de Neilton é melhorar avaliação do governo Foto: Divulgação Dejorge concentra intenções de votos no Centro Foto: Divulgação Foto: Foto:

A pouco mais de um mês das eleições, a disputa para prefeito de São Gonçalo segue indefinida, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto GPP para O SÃO GONÇALO. Três candidatos estão empatados tecnicamente em primeiro lugar, considerando a margem de erro de 4% para mais ou para menos: o deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) com 12,9% das intenções de votos, seguido do atual prefeito Neilton Mulim (PR) com 11,9% e Djorge Patrício (PRB) com 10,8%.







No bloco intermediário, também empatados tecnicamente, estão Dilson Drumond (PSDB) com 6,9%; Brizola Neto (PDT) com 6,3% e Diego São Paio (Rede) com 4,8%. Na sequência aparecem Marlos Costa (PSB) com 2,2%, Professor Josemar (PSOL) com 1,8% e Dayse Oliveira (PSTU) com 1,0%. A pesquisa GPP/O SÃO GONÇALO indica, também, que 19,6% dos 686 mil eleitores (fonte TER-RJ) de São Gonçalo ainda não têm candidato definido e que 21,8% dos aptos a votar pretendem anular o voto ou deixar de comparecer no dia da votação.





“A eleição em São Gonçalo está completamente indefinida. Quase 48% do eleitorado não decidiu em quem votar e pode mudar o seu voto. Com exceção do prefeito, a maior parte dos candidatos ainda é desconhecida dos eleitores e a intenção de voto regionalizada demonstra que possuem um perfil de vereador, perante o eleitorado”, afirma Francisco Guimarães, 57, diretor do GPP e responsável pela pesquisa. A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto, com 600 eleitores, nas regiões São Gonçalo (Centro), Ipíiba, Monjolos e Neves/Sete Pontes, sendo registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07841/2016.





‘Com exceção do atual prefeito, candidatos são desconhecidos’





De acordo com o diretor do GPP, Francisco Guimarães, pelos números revelados pela pesquisa, o grande desafio do prefeito Neilton Mulim (PR) para se reeleger será conseguir melhorar a avaliação do seu governo perante o eleitorado. “De todos os candidatos, ele é quem tem os votos melhores distribuídos por todas as regiões e é o mais conhecido entre os eleitores. O desafio dos outros candidatos é se tornarem conhecidos dos eleitores nesse curto espaço de campanha de 40 dias. Pela distribuição de suas intenções de votos, se nota que eles têm um perfil de vereador, com intenções de votos expressivas concentradas em determinada área e em outras são completamente desconhecidos”, avalia Francisco.





No cruzamento das intenções de voto por região da cidade, dos três primeiros colocados, José Luiz Nanci (PPS) teria 24,2% em Neves/Sete Pontes, 11% na região central de São Gonçalo, 9,2% em Monjolos e 6,4% em Ipiíba; já o atual prefeito Neilton Mulim (PR) teria 17,1% em Monjolos, 16,9% em Ipiíba, 10,4% em Neves/Sete Pontes e 6,6% nos bairros do Centro; e Dejorge Patrício (PRB) aparece com 21,2% dos votos no Centro, 7,9% em Ipiíba, 6,1% em Sete Pontes/Neves e apenas 2,7% em Monjolos.





Dos três candidatos do bloco intermediário Dilson Drumond (PSDB) tem a maior parte de suas intenções de votos concentradas em Ipiíba com 11% e Neves/Sete Pontes, 10,4%; Brizola Neto (PDT) tem 7,8% em Monjolos e 6,4% em Ipiíba; e Diego São Paio (Rede) aparece com 8,7% das suas intenções de votos concentradas em Monjolos.





150 mil pretendem anular ou não votar





A pesquisa GPP/O SÃO GONÇALO aponta que quase a metade dos eleitores gonçalenses, 47,8%, ainda não têm candidato definido para prefeito. Entre eles estão 28,2% que têm candidato, mas ainda podem mudar (eleitorado flutuante) e 19,6% de eleitores indecisos. À indefinição dos eleitores com relação ao seu candidato a prefeito, se soma outro dado relevante, revelado pela pesquisa, que é o número de gonçalenses que pretendem anular o voto ou não comparecer no dia da votação: 21,8% ou cerca de 150 mil eleitores.