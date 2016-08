Candidatos voltam às ruas

23/08/2016 às 22:44h Enviado por: Samuel Castro

O candidato a prefeito Marlos Costa fez reunião com lideranças católicas na noite de ontem Foto: Divulgação

No dia em que completou uma semana de campanha, três dos nove candidatos à Prefeitura de São Gonçalo deram sequência às agendas. Diego São Paio, da Rede Sustentabilidade, foi às ruas do Mutuá para conversar com a população. Já Marlos Costa (PSB) e Brizola Neto (PDT) realizaram compromissos internos.



O candidato a prefeito Diego São Paio conversou com comerciantes da Rua 18 do Forte, no Mutuá, durante caminhada na manhã de ontem. A população reivindicou investimentos em saúde, infraestrutura e apoio aos ambulantes. Segundo o administrador, todas as áreas carentes da cidade dependem de uma gestão profissional que saiba aplicar os recursos da forma certa.

“Precisamos equipar os postos de saúde para desafogar os Prontos Socorros. Hoje, o morador leva três, quatro meses para conseguir marcar um exame simples porque o serviço se concentra no Pronto Socorro Central, onde há apenas três funcionários para cuidar de todos os pedidos, que chegam em papel, e eles sequer têm um telefone próprio para isso. Também é preciso ter planejamento e saber cumprir prazos. A UPA de Nova Cidade, por exemplo, que recebeu R$3,7 milhões pelo PAC do governo federal, tinha inauguração prevista para junho de 2015, e até agora a população está aguardando. Precisamos de um modelo de gestão profissional na saúde. Assim, vamos garantir qualidade no atendimento e de medicamentos”, afirmou.

Marlos Costa (PSB) participou de gravação de programa de TV, pela manhã, e se reuniu, à noite, com lideranças católicas.

Já o candidato Brizola Neto participou de reuniões na sede do PDT, no Rio de Janeiro. Na parte da tarde, gravou “teasers” para a internet e para o horário eleitoral nas ruas da cidade. Para encerrar, à noite, retornou para o estúdio para gravar inserções.