Barricadas já tomam conta de 45 bairros de São Gonçalo

Galões de lixo com concreto interditam ruas na Trindade. Seja nos acessos ou no interior da comunidade, a rotina dos moradores do Morro do Escadão, no Menino de Deus, têm sido marcada pela dificuldade de ir e vir. Manilhas concretadas e pilhas de entulho ‘dominam’ a Rua Júlio Teixeira, na Estrela do Norte. A denúncia marca a ‘estreia’ do bairro no mapa das barricadas de O SÃO GONÇALO.





Um banco de dados tem sido elaborado com base nas denúncias enviadas via whatsapp ao canal “Tem Barricada Aí?”, lançado há cerca de três semanas. Até agora, 45 bairros de São Gonçalo apresentam ruas interditadas por ordem do tráfico, o que equivale a quase metade dos bairros da cidade.





“A poucos metros da barricada, ficam olheiros do tráfico com rádios. Eles ameaçam os moradores com frequência”, aponta um dos relatos. Na Rua Astrogildo do Amaral, também no Morro do Escadão, mas já no Galo Branco, os serviços de Correios, entrega de encomendas, transporte por táxi ou Uber, viraram artigos de luxo. Se por um lado os veículos maiores não conseguem acessar as vias, por outro, motoristas de carros de passeio têm medo de chegar aos locais.





Guaxindiba - A Rua 22, em Guaxindiba, próximo à Igreja Santa Catarina de Cássia tem obstáculos há pelo menos cinco meses. Moradores acrescentam que a Rua Abílio Barata Girão, além das obstruções, têm sido utilizadas como rota para ladrões de carga.





Na Trindade, denúncias revelam que os traficantes estão fechando a Rua Macaé. A Cabo Frio e adjacentes já possuem galões de concreto que atrapalham o tráfego.





Como participar - As denúncias podem ser enviadas pelo número 21 97220-6423.