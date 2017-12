Caminhão do abrigo Cristo Redentor é roubado no Vila Laje

Referência para os idosos na região, o Abrigo Cristo Redentor, localizado na Estrela do Norte, em São Gonçalo, sofreu um grande prejuízo na tarde de ontem, por causa da violência.



O abrigo teve o seu caminhão roubado na Rua Lúcio Tomé Feiteira, no bairro Vila Laje, em São Gonçalo. O veículo servia para buscar doações para os idosos.



Passando por graves dificuldades financeiras e necessitando de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal; funcionários passavam pelo local depois de buscar doações.



Após abastecerem o caminhão de donativos que seriam destinados para os cerca de 143 idosos que vivem no local, o motorista e o ajudante foram surpreendidos por dois criminosos que anunciaram o assalto, obrigando-os a descer do veículo.





Responsável pelo controle do local, Deco Ávila lamentou o acontecido. “Infelizmente, isso aconteceu, agora vamos registrar o caso e esperar as investigações. Esperamos recuperar o veículo,” afirmou.





O caso está sendo investigado por policiais da 73ªDP (Neves).