Três jovens são presos com drogas no Mundel

Material apreendido no local

Dois rapazes foram presos e um adolescente, apreendido, com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde de quinta-feira, no Mundel, em São Gonçalo.





Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) do batalhão informaram que foram até a comunidade para realizar uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes e mapear os pontos de venda de drogas.





Num terreno, na Rua Martins Francisco, os PMs tiveram atenção voltada para um menor de 17 anos e durante a abordagem, apreenderam com ele 79 trouxinhas de maconha e 21 cápsulas de cocaína.





Em seguida, os militares seguiram para um conjunto de prédios do condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’. Ao chegarem ao local, policiais encontraram um jovem de 19 anos com um rádio comunicador e outro de 25, com 39 trouxinhas de maconha e 12 pinos de cocaína. O trio foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.