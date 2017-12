Dois homens foram presos na Ponte após assalto

Suspeitos de terem participação num roubo contra um caminhão dos Correios, dois homens foram detidos, na madrugada de ontem, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Ponte Rio-Niterói. Um terceiro acusado fugiu.



Depois de receber informações sobre o roubo ocorrido na região de Vista Alegre, em São Gonçalo, a PRF montou diversos bloqueios ao longo da rodovia Niterói-Manilha (BR-101) a fim de tentar bloquear os criminosos, que estariam escoltando o caminhão em direção ao Rio de Janeiro.





Pouco depois, o automóvel foi localizado nas proximidades do pedágio da rodovia. O motorista contou aos agentes que um bandido armado entrou na cabine e ordenou que ele dirigisse até Belford Roxo, na Baixada Fluminense. No entanto, ao serem bloqueados, o suspeito acabou fugindo.



Um carro, modelo Renault Logan prata, que escoltava o caminhão, com dois suspeitos, continuou o trajeto, em direção ao Rio, para despistar os policiais. Contudo, ele foi parado na Ponte, tendo os dois ocupantes detidos. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Federal (PF) de Niterói.