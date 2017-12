Polícia Civil realiza operação para prender chefes de torcidas organizadas

A Polícia Civil em parceria do Ministério Público do Rio de Janeiro realiza na manhã desta sexta-feira (01), uma operação para cumprir quatro mandados de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão, além de 8 conduções coercitiva contra dirigentes de clubes esportivos e chefes de torcidas organizadas. A ação também conta com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).





Investigações da polícia apontam uma relação criminosa entre clubes e torcidas organizadas. Os líderes das torcidas estariam recebendo ingressos que seriam repassados para cambistas.





Até as 6h40 da manhã, três pessoas já haviam sido presas, dentre eles o presidente e vice-presidente da torcida Young Flu, Manoel Oliveira Menezes e Luiz Carlos Torres Júnior. Além deles, o presidente da torcida Força Flu, Ricardo Alexandre Alves, também ficou detido.





Outros alvos da polícia foram levados coercitivamente para prestar depoimento.