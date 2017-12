Lixo, entulho e troncos de árvore são usados para construir barricadas em São Gonçalo

>> No Vila Três, motoristas usam ruas adjacentes para sair de casa





Moradores do Vila Três, em São Gonçalo, têm sido obrigados a desviar de obstáculos colocados por traficantes na Rua Aldrovando Pena. Para desviar das barreiras de barro e entulho, os motoristas precisam usar as ruas adjacentes onde a venda de drogas acontece a qualquer hora do dia.







"A gente enfrenta isso há um ano, mas desde maio, tem sido bem pior. Precisamos usar as ruas de cima para dar a volta e conseguir chegar em casa", explica um denunciante.





Assim como ele, centenas de gonçalenses têm revelado a O SÃO GONÇALO diversas ruas sob ação do tráfico, onde entulho, lixo, eletrodomésticos, manilhas, sofás, galões de lixo, entre outros objetos e materiais têm sido utilizados para obstruir localidades e, assim, atrapalhar possíveis operações policiais. O canal exclusivo, "Tem Barricada Aí?" funciona há cerca de três semanas pelo WhatsApp 21 97220-6423.





Laranjal - No Laranjal, na última quarta-feira, criminosos instalaram barricadas na Rua Expedicionário José da Silva, próximo à sede da associação de moradores, na Lagoa Seca. Desde então, um tronco de árvore e uma 'montanha' de barro têm prejudicado a circulação. Já as ruas Rio Verde, Rio Araguaia, Ana Simões e Jaraguá apresentam obstruções há mais de um ano. Nelas, os carros não conseguem transitar.





O acesso ao Morro da Viúva, no Apollo 3, também ficou mais difícil. Moradores afirmam que o tráfego de veículos se tornou inviável, impedindo a coleta de lixo e o transporte escolar. Por conta disso, moradores têm despejado o lixo de suas casas nas ruas. A situação é mais crítica nas ruas 10 e 12.