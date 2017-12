Torcedor do Vasco acusado da morte de flamenguista é preso em Niterói

Acusado de envolvimento na morte do torcedor do Flamengo, Carlos Afonso de Oliveira Leite, 24, no final de outubro, em Tenente Jardim, Zona Norte de Niterói, Adriano Marcondes Costa, 25, o Tchuran, integrante da torcida organizada Força Jovem do Vasco, foi preso ontem, por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Ele foi encontrado numa casa em Itaipuaçu, Maricá, e autuado por homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com o delegado Allan Duarte, responsável pelas investigações, Tchuran confessou ser uma das lideranças da torcida organizada, mas negou ter sido o autor dos disparos, que segundo ele, teriam sido efetuados por Marcello Rennan de Oliveira, o Ryu, 26, que segue foragido e teria fugido para o Ceará, no Nordeste do Brasil.





“De acordo com a declaração de Tchuran, Ryu teria sido o executor. Ele teria roubado um Siena prata, em frente ao 3ºBI, momentos antes, e se deslocado até o local do crime com mais duas pessoas, que ainda não foram identificadas. Depois do fato ele teria ateado fogo neste carro, na BR-101. Essas torcidas tem tentáculos interestaduais. Sabemos que o Ryu está no Nordeste e a torcida que der guarita para esse criminoso também será responsabilizada”, afirmou o delegado.





De acordo com os policiais, além de Ryu, Rodrigo de Oliveira Lessa da Costa, 29, o Jack Bauer, também integrante da torcida vascaína, teria participado da confusão e, assim como ele, está foragido. As investigações apontam que os dois são lideranças da Força Jovem do Vasco e que a vítima era integrante da torcida organizada Raça Rubro Negra. “Não existe relação direta entre a vítima fatal e os autores, mas é fato notório que eles se conhecem”, afirmou o delegado.