PM recupera cargas de lanches, eletrodomésticos e cervejas em São Gonçalo

Em um intervalo de duas horas, três caminhões foram interceptados por bandidos armados, que tentaram roubar cargas em diferentes bairros de São Gonçalo, na manhã de terça-feira. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados e conseguiram recuperar parte dos carregamentos dos diversos materiais.

O primeiro caso aconteceu no Mutuapira, às 8h20. Os militares foram até a 72ªDP (Mutuá) para encontrar o motorista de uma carga do McDonald’s, de 41 anos, que estava registrando a ocorrência do roubo. Em seguida, os PMs foram até a Rua Florência Cristóvão, onde o caminhão estava localizado.





No endereço, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Em seguida, o veículo foi recuperado com 70% da carga. Ainda foi encontrado o Voyage prata, KRQ-1990, que constava como roubado na área da 73ªDP (Neves).





Por volta das 9h, homens armados de fuzis e pistolas abordaram um caminhão com carregamentos da Casas Bahia, na Niterói - Manilha (BR 101), na altura do Mutuá. Segundo o motorista e os dois ajudantes, os bandidos atiraram contra o veículo e ordenaram que eles os seguissem, descendo na Avenida Paula Lemos. No entanto, na Avenida Vicente de Lima Cleto, em Itaúna, o veículo foi bloqueado e os criminosos fugiram sem levar nada. A carga foi recuperada por policiais do 7ºBPM e as vítimas não se feriram.





Já por volta das 10h30, um caminhão que transportava uma carga de cervejas foi interceptado por bandidos no Paraíso e levada para o interior do Morro do Feijão, junto com o motorista e o ajudante. PMs das Ocupações Mineiro e Coruja foram acionados e recuperaram parte do material na Travessa dos Frades. O motorista e o ajudante do veículo nada sofreram. Os casos foram registrados na 72ªDP (Mutuá) e 73ªDP (Neves).