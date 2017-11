PM começa a retirar barricadas do tráfico de ruas do Jardim Catarina

>> Equipe do Bope reforçou as ações do 7ºBPM para a retirada de barricadas de algumas ruas do Jardim Catarina, ontem de manhã





Um misto de alívio, medo e esperança. Essas eram as expressões que podiam ser vistas nos rostos e olhares dos moradores das comunidades da 39 e do bairro 13, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, durante uma operação para retirada de barricadas, na manhã de ontem. A ação aconteceu dias após O SÃO GONÇALO lançar o canal de WhatsApp “Tem Barricada Aí?”, para que a população informasse locais e ruas onde estavam sendo instaladas barreiras pelo tráfico.





Policias do 7ºBPM (São Gonçalo), com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), removeram diversos objetos que obstruíam as ruas Ouro Branco, Marcos da Costa, Rua dos Marfins, Rua dos Rubis, Mucuri e Rua Cardeal Alvaro Silva.





Na ação, foi utilizada uma retroescavadeira blindada da Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte (UEDT), do Bope, para retirar os troncos de madeira, aterros, ferros e vidros, instalados por traficantes, que fechavam diversas esquinas e quarteirões do bairro, impedindo a passagem da população e dificultando as ações policiais. Durante a operação, era possível ver o olhar de alívio dos moradores ao verem as barricadas sendo retiradas. No entanto, temendo represálias dos criminosos, eles pouco falaram. Apenas algumas pessoas passavam e sussurravam “é isso aí”, “que bom que vocês estão aqui”, e timidamente abriam um sorriso de agradecimento e acenavam discretamente com a cabeça.





Canal - O SÃO GONÇALO criou, há uma semana, o canal “Tem Barricada Aí?”, para que os leitores informassem a localização das obstruções colocadas por traficantes. O Jardim Catarina tem sido o bairro recordista de denúncias.





Prisão - Na ação, militares do batalhão de São Gonçalo flagraram Dhyego Vinício Gomes Ferreira da Silva, de 18 anos, com drogas. Segundo os agentes, o jovem foi encontrado com 220 pinos de cocaína, 72 trouxinhas de maconha e um rádio comunicador, sendo encaminhado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).