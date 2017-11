Empresária é sequestrada em Ponta Negra, Maricá

Dona de postos de combustíveis, uma empresária foi sequestrada na tarde de ontem, em Ponta Negra, Maricá. Os criminosos pediram um resgate de R$ 1 milhão, mas a vítima teria sido liberada sem que o pagamento fosse realizado.





De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima foi pega quando chegava em um dos seus postos, na região da Serra do Mato Grosso. Ela foi colocada no veículo dos criminosos, que também roubaram o carro da mulher.





Sequestradores utilizavam camisas da Polícia Civil, coletes a prova de balas e estavam armados com fuzis.