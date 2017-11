Policiais são atacados a tiros no Fonseca em Niterói

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram atacados a tiros por criminosos na Rua 5 de Março, no Riodades, Fonseca, Zona Norte de Niterói. Um cabo da PM foi baleado em uma das pernas, mas não corre risco de morte.





Os policiais foram acionados para verificar uma residência com sinais de arrombamento. Ao perceberem que os policiais desceram da viatura, criminosos, que estavam no alto do morro, efetuaram diversos tiros contra os militares.





O policial atingido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde foi constatado que o ferimento foi superficial.





Depois do ataque, policiais realizaram uma operação no local e um suspeito acabou preso. Com ele a polícia encontrou grande quantidade de drogas. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).