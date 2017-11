Corpo de empresária morta pelo marido é sepultado em Itaboraí

A empresária e maquiadora Maria Vicente dos Santos, de 37 anos, foi enterrada, na tarde de ontem, no Cemitério Municipal São João Batista, no Centro de Itaboraí. A mulher, que estava desaparecida desde 30 de outubro, foi encontrada morta após a prisão de seu marido, suspeito pelo crime, na última sexta-feira.





Cerca de 100 pessoas, entre amigos e familiares, participaram da cerimônia de despedida. Em homenagem à empresária, as pessoas usavam uma camisa com a foto da mulher e com os dizeres: “O destino une e separa, mas nenhuma força é grande o suficiente para fazer esquecer pessoas que por algum motivo, um dia nos fizeram felizes”.





O enterro estava marcado inicialmente para 14h30, mas devido problemas com a liberação do corpo, acabou atrasando e acontecendo apenas às 17h.





Familiares da vítima passaram mal e tiveram de ser amparados. Uma mulher precisou ser levada até uma unidade de saúde em Manilha.





Maria deixa dois filhos. Um adolescente, de 13 anos de idade, e uma criança de apenas três anos.





Recordando - Maria, que era moradora do bairro de Picos, em Itaboraí, desapareceu após dizer que iria buscar a sobrinha na escola. A localização do corpo foi possível após a prisão do marido da empresária, Valdecir de Oliveira. Ele foi capturado na região de Tapejara, no Rio Grande do Sul, para onde fugiu. Ele confessou o crime à polícia.