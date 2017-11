Nando do Anaia é expulso do Complexo do Salgueiro após possível 'racha' no Comando Vermelho

Nando do Anaia é expulso do Complexo do Salgueiro





Apontado pela polícia como o principal responsável pelo aumento no números dos roubos de carga, o também traficante Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia ou Cafajeste, de 30 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV), teria sido expulso do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, por estar atraindo operações policiais.





De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), Nando Cafajeste, que era conhecido por atuar no Complexo do Anaia, achou no Complexo do Salgueiro, um dos ‘quartéis generais’ da facção, o seu esconderijo perfeito.





Tentando evitar sua prisão, há pelo menos um ano e meio, ele buscou refúgio no conjunto de favelas, que é conhecido por abrigar lideranças do CV que estão foragidas, como Ricardo Severo, o Faustão, um dos chefes do tráfico do Complexo do Alemão, no Rio.





No entanto, a proteção de Nando Cafajeste recentemente acabou por conta de seus roubos de carga. Segundo a polícia, ele atuava principalmente nos acessos à BR-101, entre os bairros Boa Vista e Mutuá, e, em seguida, levava as mercadorias para o interior do Complexo do Salgueiro.





Ainda de acordo com a DH, isso teria começado a atrair a atenção da polícia, que realizava operações com o objetivo de recuperar os carregamentos, o que começou a incomodar o chefe do tráfico da região, Thomaz Jhayson Vieira Gomes, mais conhecido como 2N ou Neném. O acusado 2N teria então, expulsado Nando do Salgueiro e mandado ele voltar a se esconder em sua comunidade de origem, no Anaia. Os agentes da especializada explicaram que desde então, Nando voltou a ser um dos líderes do Anaia e só vai ao Salgueiro para bailes e comemorações.





O criminoso encontra-se foragido da Justiça e contra ele, existem mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e roubo. O Portal dos Procurados, do Disque-Denúncia, oferece recompensa de R$ 1 mil para quem der informações que auxiliem à polícia na prisão de Nando.