Dupla é presa após perseguição na RJ - 104

Dois homens foram presos, na noite de domingo, quando realizavam roubos na RJ-104 (Rodovia Amaral Peixoto). Houve perseguição pela estrada e os jovens de 18 e 19 anos foram alcançados. Com eles, a polícia apreendeu uma réplica de fuzil.





De acordo com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), eles faziam patrulhamento pela estrada quando notaram dois homens em um veículo Ecoesporte de cor prata cometendo um assalto na pista sentido Itaboraí.





Os agentes iniciaram perseguição aos suspeitos, que tentaram fugir. Os policiais pediram reforço pelo rádio e outras duas viaturas colaboraram com as buscas. A dupla foi localizada na Rua Monsenhor Lamego, no Laranjal.





Durante revista no veículo, os policiais encontraram uma réplica de fuzil AK 47. Levados para a 74ª DP (Alcântara), os dois foram reconhecidos por uma das vítimas do assalto e foram autuados por roubo.