DH investiga envolvimento de mais uma pessoa em morte de empresária

Na delegacia, Valdecir, que tinha dois filhos de 13 e 3 anos com a vítima, assumiu a autoria do crime e disse que o motivo seria uma briga por conta do seguro do carro da família





Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) apuram informações sobre uma possível participação de uma segunda pessoa na morte e ocultação de cadáver da empresária Maria Vicente dos Santos, de 37 anos, que estava desaparecida desde outubro no bairro de Picos, em Itaboraí.





Maria Aparecida foi morta pelo companheiro, Valdecir de Oliveira, que foi preso na ultima sexta-feira, na região de Tapejara, no Rio Grande do Sul, para onde fugiu após matar e enterrar a esposa perto de sua própria casa.





Segundo as investigações, o motivo do crime teria sido a descoberta de uma traição. Para a família da empresária, a amante de Valdecir teria participado do crime, informação ainda não confirmada pela polícia. “É cedo ainda para dizer que há participação de outra pessoa. Temos que verificar algumas informações, ainda não podemos afirmar isso”, disse o delegado Gabriel Poyava, responsável pelo caso.





Na delegacia, Valdecir, que tinha dois filhos de 13 e 3 anos com a vítima, assumiu a autoria do crime e disse que o motivo seria uma briga por conta do seguro do carro da família. “Ele alega que foi por causa do carro. Ela queria sair, mas ele não havia deixado porque não tinha pago o seguro. Então, ela tentou agredi-lo e ele se defendeu a estrangulando”, afirma o delegado, ressaltando que, no entanto, as informações dadas pelo acusado não batem com o que já foi apurado.





Recordando – Após ser encontrado na região de Tapejara, a 300 km da capital Porto Alegre, Valdecir de Oliveira foi até o local do crime em Itaboraí e indicou aos policiais onde havia enterrado a esposa, em uma estrada atrás do sítio onde viviam. Ele responderá por feminicídio e ocultação de cadáver. Os irmãos de Maria já reconheceram o corpo e o enterro deve ser hoje.