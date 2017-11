Suspeitos tentam arrombar caixa eletrônico de mercado no Laranjal

Usando pés de cabra, bandidos tentaram roubar, na madrugada de ontem, caixas eletrônicos 24 horas instalados no mercado Rede Economia no Laranjal, em São Gonçalo. A ação foi frustrada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), que foram acionados após o alarme de segurança disparar.





Na manhã de ontem, o caixa – que chegou a ser violado – foi coberto com saco preto para preservar o trabalho da perícia. Câmeras de segurança filmaram toda a ação e as imagens devem ser entregues aos policiais da 74ª DP (Alcântara), que ficarão responsáveis pelas investigações.





De acordo com o gerente da unidade, que pediu para não ser identificado, os criminosos pularam o portão de grades do estacionamento para chegar aos caixas, que ficam na área externa do mercado. “Eles fizeram uma pequena avaria na parte que sai a nota. Foi a própria seguradora que acionou a polícia e ficou responsável pelo registro de ocorrência. Nada do mercado foi levado. Eles acessaram apenas o estacionamento onde ficam os caixas”, disse o gerente, que explicou que a rede não pretende encerrar o convênio com o Caixa 24 horas por conta do episódio que aconteceu pela primeira vez no local.





Recordando - No último dia 15, homens invadiram um mercado e tentaram saquear um caixa eletrônico no bairro Antonina, São Gonçalo. Em fevereiro, criminosos armados de fuzis utilizaram retroescavadeiras para roubar caixas eletrônicos em diferentes estabelecimentos de São Gonçalo. No Mutuá, cerca de 30 bandidos fecharam a Avenida Paula Lemos, uma das principais vias do bairro, para arrombar duas farmácias distantes apenas 30 metros. Já na Trindade, 40 bandidos armados com fuzis, pistolas e granadas tentaram roubar quatro caixas eletrônicos de um posto de combustíveis, mas foram impedidos por policiais que chegaram na hora da tentativa de furto.