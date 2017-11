Delegacia de Rio do Ouro está há 12 anos sem receber manutenção

Quem passa na lateral do prédio da 75ª DP (Rio do Ouro) não consegue identificar que é uma delegacia. E quem passa pela parte da frente não acredita no que está vendo. Funcionando há mais de 40 anos na Estrada Velha de Maricá, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, a 75ª DP está, há 12 anos, sem receber obras e ficou longe de ser uma delegacia legal para quem precisa dos serviços da unidade.





Apesar de ter recebido, em 2015, o Sistema Legal, que informatizou as delegacias do Estado, a distrital do Rio do Ouro é a única da região que não passou por obras e continua funcionando em uma construção sucateada. A casa velha, com aspecto sujo e abandonado, não condiz com o trabalho dos agentes, que se esforçam para atender a população; e nem combina com o brilho do chão ‘vermelhão’ que, apesar do entre e sai, permanece encerado todos os dias.





No entanto, se o chão da distrital brilha, as paredes estão cheias de mofo. Se o banheiro tem cheiro de desinfetante, o governo não fornece papel higiênico para o uso da população e dos policiais. Emaranhado de fios é visto em qualquer ponto da delegacia, deixando claro que as instalações elétricas foram feitas de forma improvisada.





“Eu estou aqui desde às 10h, já são 16h. Os policiais fazem o que podem para nos atender bem, mas não recebem condições. Só tem dois policiais atendendo e sabemos que eles ainda precisam almoçar. Lá dentro não tem nem papel higiênico, o ar condicionado mal funciona”, contou a cuidadora Renata Bandeira.





Mas além de problemas estruturais, quem precisa da delegacia sofre com a demora no atendimento, devido a falta de agentes. Apenas 23 policiais, contando com o delegado, são lotados na distrital do Rio do Ouro. Desses, oito agentes trabalham no plantão, numa escala de dois por dia e oito são utilizados para investigações, operações e todos os serviços necessários para o andamento das ocorrências policiais. Cinco agentes trabalham internamente, por serem idosos ou readaptados. O delegado titular e o chefe de investigação trabalham nos dias de expediente.





“Apesar de toda dificuldade, eles trabalham com carinho, atendem a população da melhor forma que podem, mas eles não têm condições nenhuma. Nem as viaturas recebem manutenção. Isso aqui é um perigo para eles”, disse um comerciante, que preferiu não se identificar.





A 75ª DP registra uma média de 25 ocorrências por dia, tem cerca de dois mil inquéritos em andamento no Sistema Legal e mais de 4200 inquéritos da delegacia tradicional (antes da informatização ser implantada). Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que tem ciência da necessidade de obras de melhoria no local, que serão realizadas em breve. A nota conclui, ainda, que o atendimento não é prejudicado e que todos os cidadãos recebem a devida atenção da equipe da 75ª DP.