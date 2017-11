Sargento da PM vítima de assalto em Niterói morre em Hospital

O sargento da PM, Rodrigo de Carvalho Tavares, de 36 anos, morreu na manhã de ontem. Ele passou o domingo internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, São Gonçalo, após ser baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Maria Paula, Niterói, na madrugada de domingo.





O corpo do PM será enterrado no Cemitério Parque da Paz hoje. Com a morte de Rodrigo, sobe para 120 o número de policiais militares assassinados em ações criminosas no estado do Rio de Janeiro este ano. O último caso foi há pouco mais de uma semana, também em uma tentativa de assalto, em Barra Mansa, cidade no sul do estado.





A vítima foi o cabo Eleonardo da Silva Felix, que abastecia o carro em um posto de gasolina no bairro Ano Bom. Lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP), Rodrigo estava de folga e saía de uma festa quando foi abordado por Jeferson de Lima Dias Corrêa, de 18 anos, que estava em uma motocicleta. Ao reagir à ação, o sargento conseguiu balear o assaltante em uma das pernas, mas foi atingido na cabeça. O caso está sendo investigado pela 77ª DP (Icaraí). O corpo de Rodrigo foi liberado, ontem pela manhã, para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.





Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar lamentou a morte do sargento e informou que ele tinha 12 anos de corporação. A família não tinha confirmado o horário do sepultamento até o fechamento desta edição. (Cyntia Fonseca)