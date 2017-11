Mototaxista é mais uma vítima de disputa por Morro do Abacatão

Um mototaxista, de 52 anos, foi encontrado morto no início da madrugada de ontem, na Estrada de Guaxindiba, em São Gonçalo. De acordo com informações preliminares, o homem foi torturado por criminosos do Morro do Abacatão, no Boa Vista, somente por trabalhar numa área de milicianos e ter subido a comunidade controlada por traficantes.





Ainda de acordo com informações, a vítima teria sido surpreendida na manhã da última quinta-feira, quando levava um passageiro à comunidade, e acabou sendo torturada e executada. Traficantes ainda mantiveram o cadáver no alto do morro durante todo o dia e disseram que só entregariam o corpo se os milicianos fossem buscar.





“Pelo que soubemos, os traficantes tinham proibido que os mototaxistas fossem ao morro, só porque o ponto deles é na área de milicianos. Mas como ele conhecia todo mundo e trabalhava há mais de 20 anos naquela região, ele foi. Mas não tiveram pena dele. Acabaram com a vida de um homem bom e de família”, contou uma conhecida da família, que preferiu não se identificar.





Conforme relatos, os criminosos agiram com crueldade, desconsiderando o fato da vítima ser conhecida na região.

O corpo foi encontrado com marcas de cortes e de agressões na ponte que dá acesso ao bairro de Guaxindiba.





Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e iniciaram a investigação sobre o caso.

A vítima era moradora do Coroado, em São Gonçalo e sua morte causou comoção nas redes sociais.