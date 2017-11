Acusada de atrair motoristas de Uber para assaltos é presa no Rio

Por Renata Sena





Um dia depois que o Portal dos Procurados divulgou que a nova líder do tráfico do Caramujo, em Niterói, é uma mulher, agentes da 75ª DP (Rio do Ouro) conseguiram prender Giovanna Agostinha da Silva, de 20 anos, acusada de dezenas de roubos a motoristas de aplicativos em São Gonçalo.





Somente na distrital que iniciou as investigações, Giovanna já foi identificada em 15 registros de ocorrências. Outros procedimentos ainda estão sendo analisados e também podem ter o envolvimento da jovem.

"O modo que ela agia era sempre o mesmo. A Giovanna pedia o carro pelo aplicativo e apontava um destino. No local, comparsas já a aguardavam e juntos realizavam o roubo”, explicou o delegado Leandro Gontijo, responsável pela investigação.

Para tentar fugir dos roubos, motoristas do Uber passaram a não aceitar corridas de mulheres na área que a acusada costumava solicitar os carros. Contudo, Giovanna passou a roubar motoristas do aplicativo 99. Em um dia ela chegou a fazer três vitimas diferentes.

Pelo menos outros três homens agiam com a acusada. Os agentes prosseguem com as investigações para identificar e prender o restante da quadrilha.

Giovanna foi presa em Copacabana e levada para a 75ªDP ( Rio do Ouro), onde prestou depoimento.

A polícia pede para que outras vítimas que reconheçam a acusada procurem a delegacia.