Integrante da torcida do Vasco é preso por morte de flamenguista

Naohiro foi preso pela DH acusado de matar torcedor do flamengo





Integrante da torcida Força Jovem, do Vasco da Gama, Naohiro de Lira Thamura, foi preso, na tarde de ontem, por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.





Ele é acusado de participar da morte do flamenguista Carlos Afonso de Oliveira Leite, de 24 anos, durante briga de torcidas, em Tenente Jardim, na Zona Norte de Niterói. O crime aconteceu no final de outubro, antes de um jogo entre Vasco e Flamengo. Por volta das 14h, um grupo estava saindo da sede da torcida organizada Raça Rubro Negra, na Rua Doutor March, onde estavam concentrados, quando foram surpreendidos por integrantes da Força Jovem do Vasco.





O encontro gerou uma grande briga, com direito a explosões de bombas. Segundo as investigações, o autor voltou ao local de carro e disparou contra o grupo. Além do flamenguista, os tiros também atingiram a balconista de uma padaria Monique da Costa Jesus, 33, nas nádegas, enquanto ela trabalhava, e José da Penha Alves de Amorim, 65, numa das pernas. Carlos foi atingido na cabeça e ficou três dias internado, mas não resistiu ao ferimento e morreu.