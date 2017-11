PM e acusado de tráfico morrem em São Gonçalo

Por Thiago Soares





Subiu para 117 o número de policiais militares mortos no Estado do Rio de Janeiro em 2017. A vítima da vez foi o soldado Joubert dos Santos de Lima, 26, que levou um tiro no pescoço durante uma operação do 7ºBPM (São Gonçalo), na Comunidade do Brejal, no Marambaia, para resgatar um caminhão de cargas que havia sido roubado, na noite de quinta-feira. Na ação, outro militar, um cabo, também foi ferido e um criminoso acabou morto.





Segundo informações da polícia, a operação foi montada após diversas denúncias anônimas indicarem que a carreta roubada estaria escondida no interior da comunidade. Chegando ao local, os militares foram recebidos a tiros. Durante o confronto, Joubert acabou sendo atingido no pescoço, enquanto o cabo acabou ferido numa das pernas. Os dois foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Hest), no Colubandê. O soldado não resistiu aos ferimentos e morreu. O cabo foi liberado ainda pela manhã. Pouco tempo depois, os agentes localizaram um traficante, não identificado, que também havia sido atingido por disparos, sem vida, no chão. Um fuzil Colt 5.56 foi apreendido na ação. As mortes serão investigadas pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).





Uma outra equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), que fazia um cerco do outro lado da favela, conseguiu deter uma mulher acusada de estar guardando drogas dentro de casa. A suspeita, Maria das Graças dos Santos, de 40 anos, estava com um quilo de pasta de cocaína e um caderno com anotações do tráfico. Ela foi levada para a 74ªDP (Alcântara), onde acabou autuada. Após a confirmação da morte do soldado, o comando do 7ºBPM reuniu um grande número de agentes e iniciou uma operação na comunidade para tentar localizar os autores dos disparos. Aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM) auxiliaram o trabalho dos militares.





Militar morto - Com 26 anos de idade, Joubert dos Santos de Lima estava há apenas quatro anos na corporação.