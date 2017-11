Criminosos são flagrados com fuzil em avenida movimentada do Jardim Catarina

Nem a luz do dia inibe a ação dos traficantes que controlam com punhos de aço as ruas do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Na tarde desta sexta-feira, quem passava pela Avenida Albino Imparato, próximo a localidade conhecida como Ipuca, foi surpreendido por criminosos armados de fuzil, fazendo uma espécie de 'patrulhamento' pelo bairro.

Uma foto do momento foi feita por pedestres e em poucos minutos passou a circular na internet.

Na imagem é possível ver, pelos menos, dois fuzis para fora do veículo.