Cinco homens são presos durante operações policiais em São Gonçalo e Niterói

Uma grande operação da Polícia Civil, coordenada pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) e pela 79ªDP (Jurujuba), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e demais delegacias de homicídios, cumpriram dois mandados de prisão em comunidades comandadas pelo tráfico de drogas de Niterói.





Segundo informações da polícia, os presos são Rodrigo Assis da Silva, o Coquinho, de 32 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, e Erenilson Santos Cardoso, de 42 anos, procurado sob acusação de roubo.





Participaram da operação agentes das DHs, 79ªDP, Core, 77ªDP (Icaraí), 81ªDP (Itaipu) e Divisões de Homicídios da Capital e da Baixada Fluminense.





Raul Veiga - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam três homens suspeitos de integrar o tráfico de drogas na Favela da Central, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo.





Segundo informações dos policiais, eles foram até o local para realizar operação de repressão ao comércio de drogas. No interior da favela, na Rua Joaquim Laranjeiras, os PMs acabaram se deparando com os suspeitos, que não esboçaram reação.





Os três, com idades de 23, 21 e 18 anos, respectivamente, estavam com 91 pinos de cocaína, 148 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.





Todos foram encaminhados para a 74ªDP (Alcântara), onde acabaram sendo autuados.