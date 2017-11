Dois jovens são baleados em diferentes bairros de São Gonçalo

Dois rapazes, de 18 e 19 anos, deram entrada em diferentes hospitais de São Gonçalo após serem baleados entre a tarde e noite de quarta-feira. Os casos aconteceram nos bairros Guaxindiba e Engenho Pequeno.





O primeiro caso aconteceu na Rua Basiléia, no Engenho Pequeno. Segundo informações da polícia, o jovem de 18 anos estava em frente à sua casa quando homens passaram de moto atirando, e ele acabou atingido num dos ombros.





Socorrido para o Pronto Socorro de São Gonçalo Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, ele teve fratura no membro superior esquerdo e passou por cirurgia.





O segundo caso aconteceu na Comunidade do Morrão, em Guaxindiba. De acordo com a própria vítima, dois homens em uma motocicleta passaram pela rua atirando, atingindo o rapaz de 19 anos no tórax.





Ele está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.





As ocorrências foram registradas na 72ªDP (Mutuá) e 74ªDP (Alcântara).