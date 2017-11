Pedreiro é assassinado a caminho do trabalho em São Gonçalo

O pedreiro Irlei Moisés Félix, de 48 anos, foi executado com um tiro na cabeça, no início da manhã de ontem, na Estrada de Santa Izabel, no Sacramento, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, a vítima estava seguindo para o trabalho de carro, uma Saveiro branca.





Como fazia todos os dias, o pedreiro parou em uma padaria, com um ajudante dele, para tomar café da manhã. Ao sair do local dirigindo, cerca de 50 metros à frente, o carro foi cercado por homens numa moto, que fizeram vários disparos, atingido o pedreiro na cabeça. O carona, não sofreu ferimentos.





Mesmo ferido, Irlei continuou dirigindo e acabou batendo com o carro contra o muro do Posto de Saúde Municipal Emília Ribas. Apesar de receber socorros de moradores, ele morreu ainda dentro do carro. Amigos que estiveram no local falaram que ele era uma boa pessoa e que frequentava uma igreja do bairro.





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local e constataram que apenas um disparo acertou a vítima. Os policiais conversaram com testemunhas e tentaram localizar câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime. Familiares de Irlei compareceram ao local, mas preferiram não comentar sobre o caso.