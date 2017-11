Segurança do traficante Schumaker é preso dentro de motel em São Gonçalo

Marcos Antonio Bonfim Cosmo, 26, o Gordinho, foi preso por policiais militares dentro de um motel em Vista Alegre, na noite da última terça-feira. Contra ele havia um mandado de prisão expedido por associação ao tráfico de drogas, em inquérito da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).





Após a megaoperação realizada no Complexo do Salgueiro, na manhã daquele dia, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) receberam denúncia de que poderiam encontrar fugitivos no motel Moulin Rouge, em Vista Alegre. Lá, localizaram Gordinho acompanhado de outro rapaz, de 21 anos, que foi liberado após consultas ao sistema da Polícia Militar.





Apontado como um dos ‘seguranças’ de Schumaker Antonácio do Rosário, 33, líder do tráfico no Jardim Catarina, Gordinho revelou que fugiu do Salgueiro e se escondeu no motel na noite anterior à operação. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).