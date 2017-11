'Titia' do Comando Vermelho é a nova chefe do tráfico no Caramujo

O Portal dos Procurados divulgou, ontem, cartaz com fotos de Jessica de Souza Martins, de 23 anos; Monique Menezes Fernandes, de 21; Bianca Martins dos Santos, a Titia, de 33, e Simone de Oliveira, de 38. Elas são suspeitas de serem integrantes de uma quadrilha que vem agindo no tráfico de drogas e roubos no Rio de Janeiro, mais precisamente no Complexo do Alemão e também em Niterói, na região do Caramujo.





Segundo informações obtidas através do aplicativo de mensagens do Whatsapp dos Procurados (98849-6099), Bianca Martins estaria à frente do controle das vendas de drogas no Morro do Caramujo, em Niterói, junto com Thiago da Silva, o Garnizé ou Garni, após a prisão de Igor Cristiano dos Santos Freitas, o Revólver ou Titio, no dia 7 de outubro, na Nova Brasília, no Complexo do Alemão, em Bonsucesso.





Segundo investigações, o líder do tráfico do Complexo do Alemão, Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, é que teria escolhido Bianca e Garnizé, para gerenciar as vendas de drogas no Caramujo, em substituição a Revólver.





Contra as quatro suspeitas existe mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Niterói, por formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo majorado, com pedido de prisão preventiva.





Contra Garnizé constam seis mandados de prisão, por associação ao tráfico de drogas. Ele também é um dos acusados pela morte do soldado PM Fábio Gomes da Silva, de 30 anos, em junho de 2014. Qualquer informação sobre eles: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Disque Denúncia (21) 2253-1177; através do Facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/.