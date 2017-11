Três homens são presos em diferentes de bairros de São Gonçalo

Três homens foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em diferentes bairros de São Gonçalo, entre as manhãs de terça-feira e de ontem. Dois deles são acusados de roubo e um estava com pequena quantidade de drogas.





No Sacramento, policiais contaram que passavam em frente a um imóvel e constataram que haviam dois carros com registro de roubo estacionados próximo ao local. Ao consultar a documentação do homem que estava dentro do imóvel, a polícia descobriu que se tratava de Dayvid Maia Nolasco, de 25 anos, considerado foragido da justiça pelos crimes de roubo.





Ele foi detido e levado para a 74ªDP (Alcântara).





No Boaçu, um jovem de 17 anos tentou invadir uma residência e acabou detido por moradores, que acionaram policiais para a prisão. Ele estava utilizando um simulacro de pistola e acabou autuado por fato análogo ao crime de roubo na 74ªDP.





No Patronato, os policiais prenderam um rapaz, no início da manhã de ontem, num dos acessos ao Morro do Feijão. O acusado estava com um pequena quantidade de maconha.





De acordo com informações da polícia, os militares estavam fazendo patrulhamento no bairro, quando perceberam o suspeito saindo da comunidade. Ao abordá-lo, o rapaz demonstrou nervosismo e acabou confessando estar com a droga. Com ele, foram apreendidas 27 trouxinhas de maconha.





Ele foi encaminhado para a 73ªDP (Neves).