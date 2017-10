Foragido da Justiça é preso ao dar entrada em hospital

Renan de Carvalho Guimarães, mais conhecido como Orelha, de 21 anos, foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), após dar entrada baleado num hospital de São Gonçalo, na manhã de ontem.





De acordo com os militares, Renan foi deixado na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, ferido por cinco tiros tórax, costas, abdômen e perna, por um veículo Pálio branco, às 6h45.





Segundo o rapaz, ele foi baleado durante um assalto à sua moto, no interior do Complexo do Salgueiro, onde ele mora. No entanto, ele não soube informar aos agentes qual era a placa e o modelo de seu veículo.





Aos pesquisarem, os PMs descobriram que Renan estava foragido da justiça desde janeiro, quando saiu do Instituto Penal Edgard Costa. Ainda foi constatado que ele possuía anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e formação de quadrilha.





O criminoso está internado sob custódia no hospital em estado estável. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).