Jovem é preso com carro roubado em São Gonçalo

Um jovem identificado como Wagner dos Santos, o Piloto, de 21 anos, foi preso com um carro roubado, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, na Covanca, em São Gonçalo.





Os militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando viram o veículo Honda Fit preto - placa KYR-2674, que consta como roubado na área da 73ªDP (Neves) - estacionado na Travessa Doutor Pio Borges.





Em seguida, os PMs abordaram Wagner que estava num ponto de mototaxi, na praça do bairro, que fica próximo ao local, e durante a revista encontraram a chave do carro no bolso do rapaz.





O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP, onde o caso foi registrado como receptação.