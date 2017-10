DH prende acusado de morte e recupera carga

Na ação, foi recuperada carga de leite roubada no Raul Veiga





Acusado de assassinar um homem no ano passado, Heitor Junior Barbosa dos Santos foi preso por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na tarde de quinta-feira, no Complexo do Anaia, em São Gonçalo.





Com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), policiais da DH foram até o conjunto de favelas para realizar operação com o objetivo de localizar o acusado.





Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. De acordo com as investigações da especializada, Heitor teria assassinado Matheus Pereira de Carvalho, em março de 2016, no Jóquei.





Durante a ação, os agentes ainda recuperaram uma carga de leite que havia sido roubada mais cedo, no bairro Raul Veiga.