'Bicho' forma milícia contra os traficantes no Jardim Catarina

Um bairro sitiado. Assim pode ser definida a situação no Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde uma disputa de território entra traficantes de drogas e contraventores vem gerando medo entre os moradores e comerciantes, e provocando uma espécie de ‘toque de recolher’, em que as pessoas deixam de sair às ruas e os lojistas mantém seus pontos em funcionamento até 22h. Setores de inteligência da Secretaria de Segurança Pública já investigam o conflito, que teve, nas últimas horas, a entrada de milicianos para tentar auxiliar os contraventores nas atividades no local.





O conflito entre homens ligados ao traficante Schumaker Antonácio do Rosário, e contraventores começou na semana passada, quando os ‘donos’ das bocas-de-fumo decidiram cobrar R$ 500 por cada ponto de caça-niqueis e de apostas do jogo do bicho em funcionamento.





A reação dos contraventores foi imediata, com a execução de um dos ‘gerentes’ do tráfico no bairro. No dia seguinte, dez homens, armados com fuzis submeteram um apontador do jogo do bicho a uma sessão de torturas para tentar identificar os autores do crime.





Para tentar retomar as atividades, os contraventores decidiram se reforçar, se associando a grupos milicianos de regiões vizinhas, que também dão segurança para o funcionamento dos principais locais de aposta.





“A situação está tensa no local. A todo momento, as pessoas vêem carros circulando em comboios. As pessoas têm evitado sair às ruas e os próprios comerciantes de bares tem evitado deixar os pontos de venda abertos após as 22h, afirmou um morador,





Com população estimada em cerca de 100 mil moradores, o Jardim Catarina é considerado um dos maiores bairros da América Latina.