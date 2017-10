Mais de uma tonelada de congelados roubados são recuperados em Niterói

Uma carga de uma tonelada e 300 quilos de frios e congelados roubados foi recuperada pela Polícia Militar no início da manhã desta sexta-feira, no Sapê, em Niterói.





O motorista, de 49 anos, e seu ajudante, de 44, contaram que o veículo era o quarto num comboio de 12 caminhões escoltados que seguiam para Volta Redonda, no sul do estado. Os veículos teriam saído da empresa, no Rio do Ouro, em São Gonçalo, por volta de 5h30, e apenas um caminhão foi atacado.





As vítimas foram abordadas por volta das 5h40 por dois homens encapuzados numa moto na entrada da localidade conhecida como Fazendinha e levadas para a comunidade. Lá, outros sete criminosos aguardavam o carregamento.





Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e chegaram ao local quando os criminosos transferiam a carga para outro veículo. Os homens dispararam contra os agentes e fugiram. Ninguém ficou ferido.