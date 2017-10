Cinco corpos são encontrados em cemitério do tráfico em São Gonçalo

>> Na operação os policiais descobriram o cemitério clandestino e também prenderam jovem com drogas e dinheiro na comunidade





Um cemitério clandestino do tráfico da favela da Linha, no Rio do Ouro, em São Gonçalo, foi descoberto por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) durante uma operação, na manhã de ontem. Na ação, cinco cadáveres foram encontrados. Um rapaz ainda foi preso com drogas.





A operação foi desencadeada após seis meses de investigações sobre a região, que tem diversos registros de homicídio. Os crimes, em sua maioria, teriam como principais autores traficantes da comunidade, que tem a venda de drogas controlada pela facção Comando Vermelho (CV).





A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e tinha como principal objetivo cumprir cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. No entanto, durante as diligências, os policiais sentiram um forte odor, que os levaram ao cemitério clandestino.





“Tínhamos a informação do cemitério, já havíamos recebido denuncias anônimas, e com o forte cheiro vindo do campo, pudemos confirmar. Nas buscas encontramos ossadas à mostra, a céu aberto, e outras semi-enterrados”, esclareceu o delegado Allan Duarte.





Quatro crânios, ossadas e um cadáver em avançado estágio de decomposição foram encontrados. Possivelmente, as vítimas seriam quatro homens e uma mulher. O cemitério clandestino seria o local onde os criminosos enterrariam seus desafetos, após os julgarem no ‘tribunal do tráfico’ e condená-los à morte.





Prisão - Ao entrarem na Favela da Linha, os agentes foram recebidos a tiros. Após o confronto, Matheus de Azevedo Clemente, de 22 anos, foi preso em flagrante numa casa com cocaína, maconha, loló, cerca de R$ 2 mil em espécie, rádio transmissor e dois cadernos com anotações da contabilidade do tráfico.





O suspeito encontrava-se em regime semiaberto pela prática de tráfico de drogas e, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. De acordo com a polícia, Matheus seria oriundo de Inoã, em Maricá, e estaria integrando o tráfico de drogas da comunidade para pagar uma dívida com uma das lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo, Rodrigo Jaccoud, o Robozinho ou Gordinho da Mangueira, de 37 anos.





Os policiais ainda identificaram um comparsa de Matheus, que estaria armado e atirou contra os agentes, mas conseguiu fugir, portando uma pistola. O bandido seria oriundo de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e já possuí uma anotação criminal por tráfico de drogas na área da 62ªDP (Imbariê).