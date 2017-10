Casal que enfrentou traficantes é morto em Itaboraí

O catador de latinhas Antonio Manoel do Nascimento, de 54 anos, e sua esposa, Maria de Lourdes Barbosa do Nascimento, de 46, foram assassinados a tiros dentro de casa, na noite de quarta-feira, no bairro São Joaquim, em Itaboraí. No crime, um idoso de 63 anos chegou a ser agredido.





O caso aconteceu por volta das 21h, na esquina entre a Rua Maceió e a Avenida São Miguel. PMs do 35ºBPM (Itaboraí) foram acionados para verificar uma informação a respeito de duas pessoas mortas a tiros no endereço e ao chegarem no local, viram o casal caído no chão próximo a porta.





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local para realizar perícia técnica e constataram que Antonio Manoel e Maria de Lourdes foram atingidos por doze tiros de pistola calibre 40.





De acordo com a apuração da polícia, o crime foi cometido porque o catador de latinhas não teria aceitado as imposições de traficantes da região, que quiseram montar um ponto de venda de drogas próximo de sua casa.





O assassinato teria sido cometido por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Após executarem o casal, eles ainda agrediram um familiar de Antonio Manoel, de 63 anos, que ficou com um ferimento na boca. A Divisão de Homicídios irá investigar quem foram os responsáveis pela morte do casal.