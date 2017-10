Comandante do batalhão do Méier morre durante troca de tiros com bandidos

O comandante do 3º BPM (Méier), coronel Luiz Gustavo Teixeira, morreu na tarde desta quinta-feira durante troca de tiros com bandidos entre as ruas Hemengarda e Lins de Vasconcelos, no Méier. O veículo do militar foi atingido por, pelo menos, 17 disparos de arma de fogo.





Segundo informações da corporação, o coronel Teixeira chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte do Rio, passou por cirurgia, mas acabou não resistindo.





Ainda de acordo com informações preliminares da PM, criminosos, que estavam em um Audi roubado, pararam na via e desembarcaram do veículo para fazerem um arrastão. O coronel reagiu, houve troca de tiros e Teixeira, que estava no banco do carona do Gol, acabou sendo atingido por um disparo de fuzil na face. O motorista também foi atingido em uma das pernas e levado para o hospital.